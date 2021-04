GRAAFIK ⟩ Jaanuari lõpus Wall Streeti pea peale pööranud väikeinvestorite aktiivsus langeb

Aasta alguse tipuga on langenud vähemalt kahe online-kauplemiskeskkonna keskmine tehingute arv päevas, langenud on ka kauplemiskeskkondade liiklus ning nendes veedetud aeg, kirjutab The Wall Street Journal.

Majanduslehe sõnul on väikeinvestorite entusiasmi kahanemine vastupidine mõne kuu taguse olukorraga, kus väikeinvestorite aktiivsus, eriti organiseeritud aktiivsus, hõivas aktsiaturgudel keskse koha.

Kui nn. meemiaktsad (aktsiad mille hinnatõus polnud tingitud ettevõtete majandustulemustest, vaid haipimisest sotsiaalmeedias) tegid peadpööritavaid tõuse, innustas see investeerima üha uusi ja uusi väikeinvestoreid. Tulemuseks oli aktsiapalavik, millist polnud varem nähtud – aktsiate hinnad hüppasid loetud päevadega sadu või isegi tuhandeid protsente.

Ehkki oli üsna vähe neid, kes uskusid, et väikeinvestorite suur aktiivsus jääb kestma igavesti, arvasid paljud analüütikud, et see kestab läbi kevade, eriti pärast seda, kui USA president Joe Biden allkirjastas viimase majanduse stimuleerimise paketi, mille kohaselt sai iga ameeriklane kätte 1400 dollarit. Arvati, et see kevad ei ole teistmoodi eelmisest, mil üsna märkimisväärne osa elanikest kasutas saadud raha väärtpaberite ostmiseks.

Kuid võta näpust. Helikopterirahast tingitud aktsiate ostupalavikku seekord ei tulnud. Vastupidi, väikeinvestorid ostavad väärtpabereid hoopis varasemast vähem.

26. märtsil ostsid eraisikutest investorid umbes 772 miljoni dollari väärtuses USA aktsiaid. Seda oli 60 protsenti vähem kui 29. jaanuari aktsiaoste kahe miljardi dollari eest – ajal, kui nn. meemiaktsiate hullus oli haripunktis. 26. märtsist vähem on väikeinvestorite poolt ostetud aktsiaid vaid jõululaupäeval ning 2020. aasta tänupühade ajal, kirjutab The Wall Street Journal.

Analüütikute sõnul näitavad ka muud mõõdikud, näiteks kauplemisaktiivsus ja kauplemisplatvormise liikluse maht, väikeinvestorite huvi kahanemist.

Investeerimisajakiri Barron’s kirjutab samuti, et aasta alguses maniakaalselt GameStopi-taolisi üksikaktsiaid ostnud väikeinvestorid on üksikaktsiate ostmisega tagasi tõmmanud ning soetavad rohkem tavaliste investeerimisfondide ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) osakuid.

USA suurpanga J.P. Morgan värske analüüsi kohaselt on fondiosakute ostmine aktiivne, aga väikeste optsioonilepingute (alla kümne lepingu) maht on võrreldes jaanuarikuuga kukkunud märgatavalt. Optsioon on õigus osta või müüa mingil ajal tulevikus väärtpaberit kindla hinnaga.