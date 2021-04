Toetuse tingimused tekitavad vanalinna baarides nurinat

Palvadre sõnul selgitati vestluses MKM-i esindajaga, et antud toetusmeede on ette nähtud just vanalinna toitlustusasutustele välisturistide puudumise kompenseerimiseks. «Samas, ei olene käibelangus vaid turistidest, vaid ka sellest, et karmide ettevõtluspiirangute tõttu ei ole meil võimalik teenindada ka kohalikke kliente,» märkis ta.