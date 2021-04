Raha tuleb: valitsus andis järjekordsed 86 miljonit eurot vabaks

2021. aasta lisaeelarvega planeeritavate meetmete kogusummast ettevõtluse abipaketi suurus on 44 miljonit ning kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketi suurus on 42 miljonit eurot, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Ministrite toetusmeetmete määruste eelnõude heakskiitmine on vajalik, et ministritel oleks võimalik hakata vajadusel taotlema riigiabi lubasid. Konkreetseid meetmeid saab rakendama hakata siis, kui üldtingimuste määruse eelnõu on vastuvõetud ja jõustunud, milleks omakorda on vajalik 2021. aasta lisaeelarve heakskiitmine riigikogus.