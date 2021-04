CityBee laieneb ja avas Tallinna ümber uued parkimistsoonid

«CityBee jaoks on oluline olla seal, kus on inimesed, kes meie teenust vajavad. Paljud Tallinnas igapäevaselt tööl käivad inimesed elavad äärelinnades ning neil puudub isiklik sõiduk või nad ei pea otstarbekaks enda autoga igapäevaselt kesklinna sõita, et tasuda kõrgeid parkimistasusid. Kui seni oli neile ainukeseks alternatiiviks ühistransport, siis nüüdsest on võimalik valida ka CityBee, et igapäevast liikuvust lihtsustada,» sõnas CityBee Eesti juht Britta-Liisa Ait.