Mitte ainult Eesti häda: Rootsi kinnisvaraturg on tulikuum

Bloomberg kirjutab, et nii kuum ei ole Rootsi kinnisvaraturg veel kunagi olnud kui praegu. Rootsi keskpank on ärevil, sest ühelt poolt peab ta majanduse turgutamiseks intressimääru madalal hoidma, teisalt jooksevad osade varade hinnad tal eest ära.

«See on nagu vulkaani otsas istumine,» kurtis Riksbanki (keskpanga) juht Stefan Ingves. Sellega viitas ta majapidamiste laenukoorma kasvule, mis on tingitud justnimelt eluasemete ostude hoogustumisest. «Ma olen pikka aega vulkaani otsas istunud ja see pole seni pursanud, aga asjad ei liigu õiges suunas,» rääkis Ingves.