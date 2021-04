Personalifirma: värbamine on maailmas tõusuteel

Alates möödunud aasta viimasest kvartalist on ootused üha optimistlikumad, vaatamata tervisekriisist tingitud karmidele piirangutele paljudel turgudel. Kui võrrelda olukorda eelmise kvartaliga, siis näevad tööturul paranemise märke 24 riigi tööandjad 43st.

Seevastu 16 riigis kardetakse, et alanud kvartal tuleb eelmisest kehvem ning kolmel tööturul usutakse, et veel midagi ei muutu.

«Kogu maailmast tuleb vastakaid sõnumeid ja sama näeme ka Eestis,» ütles Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. On sektoreid, mis on kriisist praktiliselt puutumata, näiteks tehnoloogiavaldkond, kus värvatakse praegu aktiivselt, aga mõnes sektoris on elu peaaegu seiskunud. «Seal ei saagi anda inimestele muud soovitust kui õppida midagi uut, sest lähitulevikus kõikidele spetsialistidele tööd niikuinii ei jagu,» rääkis Kaldra.

Maailma kõige värbamisoptimistlikumad on praegu kauged tööturud - Taiwan, USA, Austraalia ja Singapur. Meie lähinaabritest on optimistlik Rootsi, kus 8 protsenti tööandjatest plaanib alanud kvartalil värvata, seevastu Soomes on plaan töökohti vähendada.

Pessimismilt on maailmas Panama järel teisel kohal on eestlastegi seas populaarne Suurbritannia tööturg, kus on selgelt plaanis töökohti vähendada.