Kuna kui turismisektor on üks enim pandeemiast kannatada saanud majandusharusid, siis on suured rahastus- ja kasvuuudised selles sektoris üsna haruldased. Mõni päev tagasi üllatas Soome majutust pakkuv idufirma Bob W teatega, et kaasas kümme miljonit eurot.