Uuring: tööandjate värbamisoptimism kasvab piirangute kiuste

Tööandjatel jagub optimismi hoolimata asjaolust, et hetkel kehtivad paljudes riikides ranged piirangud, muuhulgas majandustegevusele. Jätkuvalt on Aasia ja Põhja-Ameerika riigid positiivsemalt meelestatud, seevastu Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas ollakse skeptilisemad ega usuta, et selle aasta teises kvartalis veel märkimisväärset taastumist toimuks.

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti 42 000 tööandjat 43 riigist, et teada saada, millised on teise kvartali värbamisplaanid ja tööturuootused. Alates möödunud aasta viimasest kvartalist on läinud ootused üha optimistlikumaks ning seda hoolimata tervisekriisist tingitud karmidest piirangutest paljudel turgudel. Kui võrrelda eelmise kvartaliga, siis näevad tööturul paranemise märke 24 riigi tööandjad 43st, 16 riigis kardetakse, et alanud kvartal tuleb eelmisest kehvem ning kolmel tööturul usutakse, et hetkel midagi ei muutu.

«Kogu maailmast tuleb vastakaid sõnumeid ja sama näeme ka Eestis,» ütles Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. «Eelmise kevadega sarnast peataolekut ja rapsimist küll pole, aga ettevaatlikkust ja äraootavaid seisukohti küll. Leidub sektoreid, mis on jäänud kriisist praktiliselt puutumata, näiteks tehnoloogiavaldkond, kus värvatakse praegu aktiivselt, aga ka sektoreid, kus on elu praktiliselt seiskunud ja kus ei saagi anda inimestele muud soovitust kui õppida midagi uut, sest lähitulevikus kõigile spetsialistidele tööd niikuinii ei jagu,» rääkis Kaldra.

Soomes töökohad vähenevad

Maailma kõige värbamisoptimistlikumad on hetkel kauged tööturud - Taiwan, USA, Austraalia ja Singapur. Meie lähinaabritest on optimistlik Rootsi, kus 8 protsenti tööandjatest plaanib alanud kvartalil värvata, seevastu Soomes on plaan töökohti vähendada. Pessimismilt on maailmas Panama järel teisel kohal on eestlastegi seas populaarne Suurbritannia tööturg, kus on selgelt plaanis töökohti vähendada.