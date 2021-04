Globaalse ettevõtte tulumaksu idee kogub hoogu

Samuti teatas president Joe Biden eelmisel nädalal plaanist tõsta osana kahe triljoni dollarilisest taristu- ja tööprogrammist ka ettevõtete tulumaksu. Yellen möönis, et rahvusvaheline lepe aitaks peatada maksualast «võidujooksu põhjani».

Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel selgitas, et mitmed suurkorporatsioonid, eelkõige tehnoloogiahiiud nagu Apple, Microsoft, Google ja Facebook, on oma maksustamise nihutanud riikidesse, kus ettevõtte tulumaksurežiim on soodsam.