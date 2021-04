Ryanair prognoosib pandeemia jätkumise tõttu nullilähedast kasumit

Ryanairi teatel on lennundussektor suvise reisihooaja eel silmitsi taastumise edasilükkumisega, kuna vaktsineerimistempo on Euroopa Liidus aeglane olnud.

«Ehkki praegu ei ole võimalik tähenduslikku kasumiprognoosi anda, ei jaga me teatud analüütikute hiljutist optimismi ja usume, et tulemus 2022. majandusaastal on lähedal tasuvuspunktile,» teatas ettevõte.