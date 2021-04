Teise lugemise läbinud lisaeelarves võib veel toimuda paar muutust

Savisaar tunnistas küll, et esimese haiguspäeva hüvitamine aitaks viiruse levikut aeglustada. «Koalitsioonides me püüame ikkagi liikuda edasi konsensusega ja kui me üksmeelt ei leia, siis kahjuks seda otsust teha ei saa,» ütles ta, märkides samas, et tema meelest võiks lahendus olla väheke teistsugune. Ta lisas, et esimese haiguspäeva hüvitamisele võivad mõelda ka ettevõtjad või kohalikud omavalitsused.