Majanduse lühiuudised

Sõõrumaa tahab Patarei arenduse pausile panna

Patarei merekindlust arendav ärimees Urmas Sõõrumaa soovib kriisi tõttu panna arenduse viieks aastaks pausile, riigiga sõlmitud lepingu tingimused seda aga teha ei luba. «Mina täna ei näe mingit varianti, et 70–80 miljonit investeeringut tänases teadmatuses keegi tegema hakkab,» ütles Sõõrumaa. Varem lootis Sõõrumaa saada ehitusega edasi minemiseks riigilt KredExi kaudu laenu, kuid ettevõtlus- ja IT-minister Andres Suti sõnul ei võimalda uued tingimused sellist laenu enam anda. Sõõrumaa palub Riigi Kinnisvara AS-ilt võimalust jätta projekt viieks aastaks seisma ja paremat aega ootama. «Kui see juhtub kiiremini kui viis aastat, on muidugi tore, aga see projekt sattus täpselt sellisesse aega, et poolteist kuud enne kriisi kirjutasime lepingule alla,» nentis ta. ERR/BNS