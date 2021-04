Circle K Eesti juht: vaktsineerimisega seotud kriisijuhtimine on puudulik

Kahetised tunded. Tööandjate keskliidu volikogu juhina ütlen, et kriisimeetmed ongi selleks, et need kehtiksid kriisi ajal. Tanklaketi juhina ütlen loomulikult, et mida soodsam on kütus, seda parem on meie äri.

Aktsiisilangetamise juures on kõige valulisem, et aktsiisimäär iseenesest võib olla selline, nagu riik tahab, et see oleks. Mis teeb selle keeruliseks, on see, et elame Euroopa Liidus, riigipiirid on avatud. Euroopa üks kõrgemaid diisliaktsiisi määre, mis kehtis enne langetust, tõi kaasa selle, et aastate jooksul liikus 300 miljonit liitrit kütust lihtsalt Lätti ja Leetu.