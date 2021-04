Merikilpkonnad, haid ja kuningpingviinid teevad ujudes salapäraseid ringe

Esialgu arvas Narazaki, et ehk on kilpkonna jälgimisseade katki läinud, kuid kolleegidega suheldes selgus, et sarnast käitumismustrit on täheldatud ka kuningpingviinide, Antarktika merikarude, vaalhaide ja nokisvaallaste puhul. Tiigerhaid, keda Hawaii rannikupiirkonnas uuriti, ujusid ringiratast järjest 2 kuni 30 korda ja seda suhteliselt püsival sügavusel. Keskmiselt oli haide tehtud ringide diameeter 9,4 meetrit ning nad ujusid ringiratast keskmiselt 5,6 minutit.