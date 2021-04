Uus rakendus võib aidata ennustada, milline viirus põhjustab järgmise pandeemia

Rakendus võrdleb sadu viirusi, peremeesorganisme ja keskkonnariske, et tuvastada millised viirused võivad loomadelt inimestele kanduda ning mis võib kõige rohkem levida, kirjutab Forbes.

SpillOver toob iga viiruse ja peremeesorganismi puhul välja 32 riskifaktorit, nende hulgas keskkonna ja inimeste käitumise. Viirused on järjestatud selle järgi, millised kujutavad inimestele kõige suuremat ohtu.

Teadlased loodavad, et uute avastatud viiruste lisamine nimekirja aitab valitsustel ja teadlastel neid jälgida ning leviku riske piirata.

«SARS-CoV-2 on vaid üks näide tuhandetest viirustest, mis võivad loomadelt inimestele kanduda,» ütles teadlane Zoë Grange, kes osales SpillOveri arendamises. «Me peame need mitte ainult tuvastama, vaid seadma ka tähtsuse järjekorda loomadelt inimestele kandumise ohtlikkuse põhjal enne kui järgmine pandeemia tuleb. Meie SpillOveri rakendus on alguspunkt proaktiivsete lahenduste loomiseks.»