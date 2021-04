Ekspert selgitab: kas patent annab omanikule alati ka vaba äritegetemise loa? Kahjuks mitte

Juhul kui leiutajal on õnnestunud saada patent oma leiutisele, siis täielik tegutsemisvabadus on tal näiteks sellisel juhul, kui tegu on murrangulise leiutisega. See tähendab, et maailmas pole olemas ühtegi teist kehtivat patenti või kasulikku mudelit, mis üheski osas kattuks tehnilise sisu poolest leiutaja enda patendiga.

Täiendatakse varasemat lahendust

Enamikul juhtudel aga on leiutised, millele kaitse on saadud, siiski sellised, kus täiendatakse mingit varem olemas olevat lahedust. Sellisel juhul peab patendi omanik hindama, kas mingi osa tema patendist on juba varem kellegi teise poolt ära kaitstud ja kas see kaitse veel kehtib mingil konkreetsel territooriumil. Näiteks juhul, kui leiutajal on patent saadud seadmele, siis on võimalik, et mingi komponent sellest seadmest on varem kellegi teise poolt kaitstud patendiga, mis siiamaani mõnes riigis kehtib. Sellisel juhul ei pruugi olla võimalik nendes riikides oma seadet vabalt toota ja turustada, vaid tuleb püüda osta kehtivatele patentidele litsents.

Ka olukorras, kus midagi uut ei leiutata ning soovitakse toota või turustada mõnda olemas olevat toodet, on ikkagi oluline enne ärilise tegevuse alustamist uurida, kas tegutsemiseks huvi pakkuvates riikides on samale tootele või mõnele selle osale olemas kehtivaid patente. Ka sel juhul tuleb osta kehtivatele patentidele litsents. Samas peab arvestama, et kehtivate patentide omanikud ei ole kohustatud litsentsi müüma. Sel juhul tuleb oma kavatsustest loobuda.