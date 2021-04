Graafikud ⟩ Positiivsed kinnisvarauudised lennutavad börsil Merko ja Nordeconi aktsiaid

LHV vanemanalüütiku Sander Danili sõnul võib Eesti ehitusfirmade aktsiate kallinemise taga näha mitmeid asjaolusid. «Esiteks on Merko ja Nordeconi poolt sel aastal pakutav dividenditootlus üpris atraktiivne, samal ajal kui paljude teiste Eesti börsifirmade dividend sel aastal langeb või ei maksta seda üldse,» selgitas Danil. Teatavasti on Merko üldkoosolek juba otsustanud maksta 1 euro aktsia kohta ning Nordecon plaanib koos kapitali vähendamisega jaotada kokku 9 senti aktsia kohta, mis tähendab tänaste aktsiahindade suhtes sel aastal vastavalt 6,8 protsendilist ja 5,9 protsendilist dividenditootlust.

«Teiseks tundub, et investorid on võtnud järjest positiivsema hoiaku ehitusturu võimalike arengute suhtes lähiaastatel,» ütles Danil. «Ehitusmahtusid peaks toetama pensionisüsteemi II sambast lahkuv raha, mis osaliselt kindlasti jõuab kinnisvaraturule, ja seda koos pankadest saadava võimendusega. Lisaks on silmapiiril ka mitmed suured ehitusobjektid, sealhulgas Rail Baltic ja Tallinna Haigla, mis eeldatavalt annavad tööd paljudele kohalikele ehitusfirmadele ning omakorda kergitavad ehitusteenuste hinda ja nõudlust.»