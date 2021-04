Indrek Saar: valitsus ei tohi lükata haiguslehtede täiendavat kinnimaksmist ettevõtjate kaela

«Paljud ettevõtjad on täna talumatus olukorras. Selle asemel, et arvestada lisaeelarves summadega, mis tagavad nii koroonapositiivsete kui lähikontaksete haiguspäevade hüvitamise alates esimesest päevast, tahab valitsus jätkuvalt, et ettevõtjad kannaksid teisest kuni viienda päevani töötajate eneseisolatsiooni kulud. Selline plaan on kirjutatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõusse,» märkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.