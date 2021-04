Pandipakendi juht: prügiskandaal pole meiega seotud, aga kahjustab ometi

Kuigi ajakirjanduses viimasel kuul avaldatud paljastused prügimajanduses vohavatest pettustest ning tõdemus, et prügi liigiti kogumine ei tähenda keskkonnahoidu, vaid pahatihti jõuab korralikult kogutud ning pestud pakend ahju või maetakse maha, Pandipakendit otseselt ei puuduta, teeb see kahju ometi.

«See mõjutab mainet, sest tegutseme ju ühes valdkonnas,» kinnitab Pandipakendi juht Kaupo Karba. «Vaatamata sellele, et meil on justkui kõik hästi, peame vastutuse võtma,» lausus Karba, pidades silmas sorteerimise vajalikkuse propageerimist. Et inimesed pettumusest prügi sorteerimist ei lõpetaks. Ning probleemidele tähelepanu juhtimine on oluline, sest toob välja parandamist vajavad kitsaskohad.