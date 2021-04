Eesti Post katsetab Tallinnas eestimaiste uudsete elektriliste kaubaratastega postivedu

Seepteri hinnangul avaldub elektrilise kaubaratta efektiivsus eeskätt kanderingidel, mille kilometraaž pole suur ja kus on tihedalt peatusi, kuna rattale istumine ja sealt väljumine on kullerile mugav.

Ka on kaubarattaga kergem tööd teha tiheasustusega piirkonnas, kus on kitsad olud ja autoga ligipääs raskendatud. «Meie kullerite esmane tagasiside on olnud positiivne, sest rataste läbivus oli ka talvistes tingimustes hea ja parkimisega pole probleeme tekkinud,» lisas Seepter.