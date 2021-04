Inbank: valmis toote või teenusega Poola turul läbi ei löö

«Algusaastatel ei uskunud keegi, et Inbanki Poolas edu saadab. Konkurents finantssektoris on siin kordades tihedam kui Baltikumis ning rinda tuleb pista suurte rahvusvaheliste pankadega nagu Santander, BNP Paribas ja Credit Agricole. Siin läbilöömine on turuolukorda arvestades äärmiselt keeruline,» sõnas Inbanki Poola äriüksuse juht Maciej Pieczkowski Poola finantssektori kohta.