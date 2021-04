Norra ranniku lähistel Bergenist põhja pool teist päeva meeskonnata triivival kaubalaeval Eemslift Hendrika on pardal 350 tonni kütteõli ning 50 tonni diiselkütust, teatas Norra administratsioon. Norralaste suurim mure on laeva uppumisega kaasnev võimalik mere- ja rannikureostus ning laeva päästmiseks on palgatud ka Suessi kanalis päästetöid teinud merepäästefirma Boskalis tütarettevõtte Smit Salvage.