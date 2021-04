Iiri andmekaitse hakkab uurima, kas Facebooki leke võis olla arvatust värskem

Nädalavahetusel kirjutasid mitmed väljaanded, et üle poole miljardi Facebooki kasutaja isikuandmed – nimed, telefoninumbrid, asukohad, e-posti aadressid ja elulooline info – postitati ühte häkkimisfoorumisse. Facebook väidab, et tegu on andmetega, mille lekkimisest teatati juba 2019. aastal. DPC kavatseb kindlaks teha, kas sotsiaalmeediaplatvormi väide vastab tõele, kirjutab BBC.

Iiri andmekaitse mängib sellistes uurimistes olulist rolli, kuna Facebooki Euroopa peakontor asub Dublinis.

Facebooki teatel avastati leke 2019. aastal ja toona parandati ka viga, mille tõttu andmetele ligi pääseti. Kuna sotsiaalvõrgustiku kasutajate andmed postitati nüüd häkkerite foorumisse, siis on see palju suuremale hulgale inimestele kättesaadav.

DPC asejuht Graham Doyle ütles, et nüüd avalikuks saanud andmed tunduvad pärinevat varasemast lekkest. «Aga me tahame selgusele jõuda, kas tegemist on samade andmetega, millest teatati 2019. aastal,» sõnas ta.

Doyle märkis aga, et foorumisse postitatud andmekogumis võib olla aga ka inimeste infot, mis on lekkinud hiljem.