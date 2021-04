Virtuaalvääringuid on mitu ning nende täpsed toimimismehhanismid ja väärtus erinevad. Küll aga on virtuaalvääringud silma jäänud oma volatiilsuse ja võimaliku väärkasutusega – neid kasutatakse mitmesugustes rahapesuskeemides või illegaalsete toodete eest tasumiseks (tumeveebis ja mujalgi). Riskidele vaatamata on virtuaalvääringud jõuliselt finantsmaailma sisenenud. See kõik tõstatab küsimuse turu reguleerimise vajaduse kohta.