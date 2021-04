Veetud reisijate sõidukite arv on 2021. aasta esimeses kvartalis samuti kukkunud, moodustades 75 815 sõiduautot, mis on 60,2 protsenti vähem 2020. aasta kui samal perioodil, teatas laevafirma.

2020. aastaga võrreldes on käesoleva majandusaasta esimeses kvartalis vähenenud ka veetud kaubaveoühikute arv, mis oli 2021. aasta esimestel kuudel 85 156 ühikut – see on 14,5 protsenti vähem kui mullu samal ajal.