Maailmas on puudus arvutikiipidest – mis seda põhjustab?

Ainuüksi selle aasta jaanuaris ulatus kiibimüük rekordilise 40 miljardi dollarini. Nõudlus on niivõrd suur, sest kiibid on oluline osa mitte ainult arvutitest, vaid lugematutest seadmetest alates kelladest lõpetades külmkappidega. Vaid ühes autos võib neid leida mitukümmend. Tootjad ei suuda aga nõudlusega sammu pidada.

Sinna hulka kuulus ka suur arv arvutikiipe, sest kaasaegsete autode toimimiseks – selleks, et kontrollida nii juhtimist, pidurdamist kui mootori tööd - on neid vaja üsna tähelepanuväärses koguses. Majandusmaailmas tekkinud fenomeni tõttu prognoosib IHS Markit, et 2021. aasta esimese kvartali lõpuks on toodetud 672 000 sõidukit vähem, kui varasemalt harjumuspärane oleks olnud.