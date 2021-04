Kersti Krachti kohtuvaidluses tuli uus otsus

Kersti Krachti firmad OÜ Kermon ja OÜ Kermon Hekta on alates 2013. aastas kohtus Astro Vara OÜ-ga kohtus vaielnud. Tüli puudutab möödunud kümnendi alguses tekkinud olukorda, kus Astro Vara heitis Kermoni tolle Pirital üüritud asunud ruumidest välja. Kermon selgitas kohtus, et see halvas firma majandustegevuse, ta ei pääsenud enam dokumentidele ligi ja lisaks pandi müüki tolle vallasvara, tekitades lisakahju. Kokku nõuti üle miljoni euro kahjutasu, sealjuures on kahjunõude osas eksperdid aja jooksul eri meelt olnud.