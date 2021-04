KUULA ⟩ Tehismõistusega loodi «uued» Nirvana ja Amy Winehouse'i laulud

Projekti veab Kanada MTÜ Over The Bridge ja uusi laule tehti artistidele, kes on niinimetatud 27 klubis ehk, kes surid 27-aastaselt, kirjutab NME.

«Mis siis kui need armastatud muusikud oleksid saanud vajalikku abi vaimse tervisega seotud probleemidele,» ütles üks Over The Bridge juhte Sean O’Connor. «Miskipärast muusikatööstuses normaliseeritakse depressiooni. Nende muusikat nähakse autentse kannatamisena.»

Lugude tegemiseks analüüsis Magenta artistide varasemat loomingut ja lõi muusika. Laulusõnade loomiseks kasutati teist programmi.

Tehismõistuse loodud Nirvana laulu «Drowned In The Sun» laulis sisse bändi Nevermind: The Ultimate Tribute To Nirvana solist Eric Hogan.

Ka teiste laulude puhul otsiti lauljad, kelle hääl sarnaneks meie seast lahkunud muusikutele.

Nirvana - Drowned in the Sun