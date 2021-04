Ühe ajastu lõpp: Yahoo Answersi keskkond pannakse järgmisel kuul lõplikult kinni

2005. aastal asutatud Yahoo Answers on üks kõige kauem tegutsenud küsimuste-vastuste platvorme. Alates 4. maist suunatakse Yahoo Answersi veebilehe külastajad automaatselt edasi Yahoo avalehele, kirjutab The Verge.

Alates 26. aprillist ei saa platvormil enam uut sisu postitada ja kasutajatel on võimalik oma andmeid keskkonnast välja nõuda 30. juunini. Andmete hulka kuulub ka igasugune platvormile postitatud sisu nagu näiteks küsimused või pildid.

Yahoo selgitas kasutajatele saadetud kirjas, et keskkonna populaarsus on viimastel aastatel langenud ja seetõttu pannakse Yahoo Answers kinni.

Lisaks kahanevale populaarsusele on keskkond hakanud ligi meelitama ka erinevaid vandenõuteoreetikuid ja paremäärmuslasi. Näiteks on värskemate küsimuste seas «Kas USA suudab üle elada Joe Bideni neli aastat presidendina?» ja «Kas Yahoo Answers pannakse kinni konservatiivide vaigistamiseks».

Yahoo müüdi neli aastat tagasi ära ligi viie miljardi dollari eest ja see on alates 2017. aastast olnud ettevõtte Verizon Media all.