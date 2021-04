Elron saab reisijate hajutamise võimaldamiseks rahasüsti

Rahaline toetus võimaldab jätkata rongiliiklusega tavapärases mahus, mis on vajalik, et reisijaid saaks rongides hajutada.

«Praegune olukord võimaldab inimestel rongis üksteisest distantsi hoida. Paraku on piletitulu suuresti ära kadunud, kuna inimesed võtavad viiruse levikut tõsiselt ning on kodusemad. Sellepärast otsustas valitsus eraldada 300 000 eurot lisaraha Elronile, et tulla tulude ja kuludega tasa,» ütles Aas.

«Samuti on rong jätkuvalt inimestele igapäevaselt oluline liiklusvahend ning uute raudteedega tekib rongikasutajaid vaid juurde. Näiteks meie raudtee kõige uuem niit Turba suunal on ennast tõestanud ning on praegusel ajal ka kõige suurema täituvusega liin. Probleem on tipptundidel kui rongides on rohkem inimesi, mistõttu peab olema ka edaspidi võimalus tipptunni rongidest hoiduda,» ütles Aas.