Väikepanga uuring: mikroettevõtted tulid kriisiga kardetust paremini toime

«Viisime läbi üle-eestilise mikroettevõtete uuringu, et mõista paremini nende tänast seisu, huvi investeerida tulevikukasvu ning sellega seotud ootusi pankadele. 300 vastajalt saadud tagasiside on meie jaoks väärt sisend – valdav osa meie äritoodete portfellist on suunatud just kuni kümne töötajaga mikroettevõtetele, kes tegutsevad sageli väljaspool suuri tõmbekeskusi, pakkudes oma teenuseid ja luues töökohti kohalikes kogukondades,» ütles Holm panga tegevjuht Rauno Klettenberg.