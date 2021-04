Euroopa sadamad valmistuvad Suessi kriisist põhjustatud konteineriuputuseks

Pärast ligi nädal kestnud päästetöid Suessi kanalis saadi madalale sõitnud ja kanali blokeerinud konteinerilaev Ever Given vabaks ning üle 400 järjekorda kogunenud kaubalaeva said oma teekonda jätkata. Paljudel neist on sihtkohaks Euroopa sadamad, kuhu jõuavad samal ajal kohale ka nende vedajate laevad, mis kanali sulgemise tõttu valisid pikema teekonna ümber Aafrika. VesselValue andmetel oli selliseid konteinerilaevu 17.