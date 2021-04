Tele2: Telia takistab Eesti interneti püsiühenduse turu toimimist

Tele2 Eesti nõustub konkurentsiameti hiljutise hinnanguga, et kui hetkel Eesti mobiilsideturul konkurents toimib ja hinnad on tarbijale atraktiivsed, siis ülikiire interneti turul on hinnad Euroopa kalleimate seas ning tehnilise järelevalve ja tarbijakaitseameti (TTJA) valitud hinnaregulatsioonimetoodika praktikas ei toimi, teatas ettevõte.