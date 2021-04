GRAAFIK ⟩ Vaata, kui vanad on globaalsed tehnoloogiahiiud

Kümmekond päeva varem, 21. märtsil möödus 15 aastat kui New Yorgi ülikooli bakalauruseõppe tudeng Jack Dorsey postitas sõnumi «just setting up my twttr» («lihtsalt seadistan oma twttr-it»). Twitteri esimese säutsu ostis mõned nädalad tagasi 2,9 miljoni dollari (2,5 miljoni euro) eest Malaisia ärimees Sina Estavi.