Suure Facebooki lekkega sai avalikuks ka Mark Zuckerbergi telefoninumber

Nädalavahetusel kirjutasid mitmed väljaanded, et üle poole miljardi Facebooki kasutaja isikuandmed – nimed, telefoninumbrid, asukohad, e-posti aadressid ja elulooline info – postitati ühte häkkimisfoorumisse. Nüüd on selgunud, et ka Zuckerbergi andmed olid nende hulgas, kirjutab Business Insider.

Küberturbe spetsialist Dave Walker ütles, et lisaks Zuckerbergile lekkisid ka Facebooki kaasasutajate Chris Hughesi ja Dustin Moskovitzi andmed. «Mis puudutab 533 miljoni Facebooki kasutaja andmete leket, siis iroonilisel kombel on ka Mark Zuckerberg seal,» säutsus ta Twitteris.

Mitmed Twitteri kasutajad on juba avalikult jaganud ka Zuckerbergi telefoninumbrit.

Laupäeval ühes häkkerite foorumis avaldatud postituses on isikuandmeid enam kui 533 miljoni kasutaja kohta 106 riigist. Ameerika Ühendriikidest on andmefaili lekkinud 32 miljoni kasutaja info, Ühendkuningriigist 11 miljonil ja Eestist 87 533 inimesel. Eriti valusalt tabas leke meie põhjanaabreid – Soomes pääsesid plehku koguni 1,38 miljoni kasutaja andmed. Leedus langes ohvriks 220 000 kasutajat.

Facebooki leke on lisatud ka veebilehe Have I Been Pawned andmebaasi. Haveibeenpwned.com võimaldab inimestel kontrollida, kas või milliste leketega on nende andmed avalikuks saanud.

Veebilehel tuleb sisestada meiliaadress ja sealt saab vastuse, kas aadress on seotud Facebooki või mõne muu andmelekkega. Samas tasub märkida, et suurem osa Facebooki lekkinud andmetest sisaldas telefoninumbreid, mitte e-kirju. Seega, isegi kui Have I Been Pawned seda e-kirja lekkest ei leia, siis võisid andmed ikkagi häkkerite kätte sattuda.