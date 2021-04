Uuring: väikeettevõtjate huvi välisturgude vastu on kuue aasta rekordtasemel

Tänavu kavatseb 12 protsenti VKE-dest siseneda uutele turgudele. Aasta tagasi toimunud uuringus oli see näitaja 9 protsenti. Viimati valitses nii suur huvi uute turgude vastu kuus aastat tagasi.

Võrreldes eelmise aastaga on veidi vähem VKE-sid, kes kavatsevad kasvatada olemasolevat eksporti – neid on nüüd ligi 16 protsenti (mullu 18 protsenti). Ekspordi poole ei vaata üldse 72 protsenti VKE-dest, kui nelja aasta eest oli neid 76 protsenti.

Kui Eestis keskendub senistele või uutele eksportturgudele 28 protsenti VKE-dest, siis Leedus on neid natuke rohkem (31 protsenti) ja Lätis vähem (23 protsenti). Sarnaselt Eestile on teistes Balti riikides ekspordihuvi võrreldes aastatagusega veidi kasvanud.

Müük interneti vahendusel võiks olla suurem

«Rahvusvahelise e-kaubanduse kiire kasv pandeemia ajal on näidanud, et ekspordile annab hoogu digitaliseerimine. Alates sisukast veebilehest kuni e-lahendusteni, mis lubavad oma kaupa ja teenuseid välisriikides pakkuda,» ütles SEB VKE-de segmendijuht Tatjana Vakulenko.

Kuid sama uuring näitab, et Eesti VKE-de teenuste ja toodete müük interneti vahendusel võiks kasvada kiiremini. «VKE-dest pooled kasutavad internetti müügikanalina või kavatsevad seda teha, kusjuures kahe aastaga ei ole palju muutusi toimunud. Võimalik, et praegune COVID-19 teine laine teeb suhtumises korrektiive ning juba praegu on näha, kuidas ettevõtjad otsivad leidlikke lahendusi oma toodete ja teenuste müügiks,» ütles Vakulenko.