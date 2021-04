Teadlased lõid mängu, mis juhib tähelepanu näotuvastusega seotud ohtudele

Inimeste emotsioone tuvastav tehnoloogia on kasvamas suureks majandusharuks ja väidetakse, et see aitab parandada nii liiklusohutust kui turu-uuringuid, aga ka muid valdkondi. Kriitikud leiavad aga, et see tekitab küsimusi privaatsuse osas ja seda peetakse ka ebatäpseks, kirjutab The Guardian.

Teadlaste loodud veebilehel emojify.info saavad inimesed katsetada emotsioonide tuvastamise tehnoloogiat. Ühes mängus on inimese ülesandeks teha nägusid, et näotuvastust petta. Teine mäng lahkab, kuidas sellistel süsteemidel on raske mõista näoilmeid konkreetses kontekstis. Emojify.info veebilehel on märgitud, et mänguga ei koguta inimeste andmeid.

Teadlased loodavad tõmmata näotuvastuse tehnoloogiale tähelepanu ja kutsuda üles aruteludele selle kasutamise osas.

«See on üks näotuvastuse vorm, aga see läheb kaugemale, kuna lisaks inimeste tuvastamisele üritab see meie nägudelt ka emotsioone välja lugeda,» ütles Cambridge'i ülikooli teadlane ja projekti juht Alexa Hagerty.

Tema sõnul ei tea paljud inimesed kui tavapäraseks on emotsioonide tuvastamise süsteemid muutunud ja tõi välja, et seda kasutatakse isegi inimeste tööle värbamisel, lennujaamades ja haridusvaldkonnas. Hagerty märkis, et seda tehnoloogiat kasutatakse nii Euroopas, USAs kui Hiinas.