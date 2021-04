Saksamaa energiafirma otsib Eestis 100 miljoni euro investeerimiseks tuuleprojekte

«Meie kindel soov on alustada Eestis tuuleenergia tootmisega. Oleme enda jaoks sõnastanud, et me ei hakka ühtegi parki täitsa nullist arendama, vaid siseneme projektidesse, millel on vähemalt esialgsed load ja kooskõlastused olemas. Meie kui investori roll on pakkuda arendajale kõrgel tasemel insenertehnilist know-how’d ja rahakotti, et park valmis ehitada,» ütles Danpower Eesti ASi juhatuse liige Juhan Aguraiuja.

Sihikul maismaa tuulepargid

Nii nagu Danpower GmbH emafirma Enercity on Saksamaa üks suuremaid maismaa tuuleparkide arendajaid, on ka kontsernil Eestis sihikul eelkõige maismaa tuulepargid. «Sobivad nii väiksemad kui ka suuremad projektid, hoolimata sellest, kus nad Eestis paiknevad,» selgitas Aguraiuja. Nagu öeldud, on Danpower valmis valdkonda investeerima 100 miljonit eurot, kuid see võib kokku tulla ka kümnest väiksemast tuulepargist.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles, et ehkki assotsiatsioon koondab endas suuremaid Eesti tuuletootjaid, on Danpoweri liitumine väärtuslik täiendus. «Danpoweri emafirma Enercity on Saksamaa üks suuremaid energiaettevõtteid, kel on iseäranis tuuleparkide rajamisel pikaajaline kogemus ja tipptasemel teadmised. Seetõttu on Eestil selles valdkonnas Saksamaalt kindlasti palju õppida,» sõnas ta.

Kärmas märkis, et kuigi Eestis on väga head tingimused tuuleenergia tootmiseks, leidub endiselt mitmeid pudelikaelu, mis uute parkide valmimist pidurdavad. „«Peame lõpetama ühiskonnas vastandumise energiapoliitiliste, looduskaitseliste ja julgeolekualaste huvide vahel. Eesmärk on leida kompromiss, mis võimaldaks tuuleenergial kiiremas tempos areneda, sest keskkonnasõbralik energiatootmine on Euroopa ja Eesti tulevik,» ütles Kärmas.