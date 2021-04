Aprillist kehtima hakanud määrus tõstab arvutite, telefonide ja mälupulkade hinda

Tasu peavad maksma salvestusseadmete ja –kandjate tootjad ning maaletoojad ning tasu kogujaks on Eesti Autorite Ühing. Tootjad ja maaletoojad võivad lisada tasu omakorda toodete lõpphinnale, mis tähendab tarbijate jaoks hinnatõusu.

Uue regulatsiooniga hakatakse tasu koguma: süle- ja tahvelarvutilt 3,5 eurot

lauaarvutilt 3,5 eurot

nuti- ja MP3/MP4-mängijaga telefonilt 3,5 eurot

salvestamisfunktsiooniga telerilt 4 eurot

CD-le, DVD-le ja BD-le salvestatava audio- või videosalvestusseadmelt 3 eurot

MP3/MP4 pleierilt 3 eurot

väliselt kõvakettalt 3 eurot

USB mälupulgalt 50 senti

mälukaardilt 50 senti

optiliselt andmekandjalt 3 senti

Advokaadibüroo Hedman Partners vandeadvokaat Toomas Seppeli sõnul on nn tühja kasseti tasu ehk erakopeerimise hüvitise regulatsiooni eesmärk kompenseerida autoritele, esitajatele ja tootjatele saamata jäänud tulu isiklikuks otstarbeks kopeerimise tõttu. «Antud tasu ei ole seotud piraatkoopiate tegemisega ega muusika ja filmide levitamisega veebis,» selgitas Seppel.

Vandeadvokaat rõhutas, et antud süsteem on Eestis kehtinud juba 1996. aastast. Määrus laiendab oluliselt seadmete ja kandjate ringi, millelt tasu kogutakse. Tasu jaotuse osas on samuti muudatused, nüüd saavad tasu ka filmitootjad. Tasude jaotamine toimub kollektiivse esindamise organisatsioonide kaudu.

Tootjad ja maaletoojad peavad esitama Eesti Autorite Ühingule neli korda aastas raporti eelmisel kvartalil toodetud või imporditud seadmete ja andmekandjate kohta. «Oluline on ka silmas pidada, et seadmete ja andmekandjate ostmisel on uus erakopeerimise hüvitis arvestatud seadmete lõpphinda hoolimata sellest, kas ostja on füüsiline või juriidiline isik. Juriidilisel isikul on aga õigus hiljem makstud tasu tagasi nõuda, esitades selleks Eesti Autorite Ühingule taotluse,» lisas Seppel.

Valitsus võttis määruse eelnõu vastu 25. veebruaril. Justiitsminister Maris Lauri sõnul on kogutava hüvitise eesmärk kompenseerida õiguste omajatele kahju, mis on neile tekkinud seetõttu, et nende teoseid võimaldatakse isiklikul eesmärgil loata reprodutseerida. «Tasu määrade kokkuleppimisel on arvesse võetud nii muutunud tarbimistrende, voogedastusteenuste populaarust kuid ka tõsiasja, mida kinnitavad uuringud, et koopiad endiselt tehakse,» ütles Lauri toona.