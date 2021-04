Lugeja kirjutab: «Olin graafikujärgselt 2. aprillil ehk riigipühal tööl. Tööandja väidab müüd, et ta ei pea selle eest kahekordset töötasu maksma, sest meil on töölepingus kokku lepitud, et riigipühal töötamise tasu sisaldub juba töötasus. Kas tal on õigus või peaks tööandja riigipühal töötamise eest ikkagi kahekordset töötasu maksma?»