Luminor alustas pensioni inveteerimiskonto avalduste vastuvõttu

Luminori investeerimistoodete juht Kaarel Keskküla selgitas, et platvorm võimaldab investeerida rohkem kui 14 500 finantsinstrumenti, sealhulgas aktsiatesse, võlakirjadesse, ETFidesse ja investeerimisfondidesse. Lisaks saab filtreerida ja sorteerida aktsiaid vastavalt analüütikute soovitustele ning lähtuda fondide valikul Morningstari ja jätkusuutlikkuse reitingutest.

Pensioni investeerimiskonto ehk PIK on uudne võimalus, mis lubab inimesel kogumissüsteemist lahkumata kanda oma II samba fondiraha kas täies mahus või osaliselt spetsiaalsele pangakontole, kus on seejärel võimalik hakata seda omal käel haldama ja investeerima. Avaldusi võetakse vastu alates aprillist ning neile, kes on avalduse esitanud enne juuli lõppu, kantakse raha pensioni investeerimiskontole septembri alguses.