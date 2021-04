Suur Facebooki leke: kuidas kontrollida, kas su andmed sattusid häkkerite kätte?

Tegemist on 2019. aastal toimunud lekkega, mille hulgas on ka 87 533 Eesti inimese andmed. Lisaks on seal näiteks 32 miljoni USA, 11 miljoni Suurbritannia ja 1,38 miljoni Soome kasutaja andmed.

Facebooki leke on nüüd lisatud ka veebilehe Have I Been Pawned andmebaasi. Haveibeenpwned.com võimaldab inimestel kontrollida, kas või milliste leketega on nende andmed avalikuks saanud.

Veebilehel tuleb sisestada meiliaadress ja sealt saab vastuse, kas aadress on seotud Facebooki või mõne muu andmelekkega. Samas tasub märkida, et suurem osa Facebooki lekkinud andmetest sisaldas telefoninumbreid, mitte emaile. Seega isegi kui Have I Been Pawned seda emaili lekkest ei leia, siis võisid andmed ikkagi häkkerite kätte sattuda.

Have I Been Pawnedi looja Troy Hunt ütles, et kaalub telefoninumbrite andmebaasi loomist. Seega võib lähitulevikus tekkida veel üks võimalus, mis võimaldaks veel paremini inimestel kontrollida, kas nende Facebooki andmed lekkisid.

Samuti on kasutajatel võimalik nii Have I Been Pawnedi veebilehelt kui Google'i paroolihaldurist kontrollida, kas mõni nende parool on lekkinud.