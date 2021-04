Nafta hind alustas nädalat tubli langusega

Naftakartell OPEC+ leppis möödunud nädalal kokku, et asub peagi tootmispiiranguid lõdvendama. Tootmiskärped on olnud üheks oluliseks nafta hinna mootoriks. Nüüd teatas OPEC+, et mai ja juulikuu vahel vähendatakse järk-järgult osa neist piirangutest, vahendab Reuters. Lisaks on ka USAs märke tootmise kiirendamisest, mis andis langusele omakorda pisut hoogu.