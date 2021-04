Kinnisvaraeksperdid: korterid otsa ei lõppe ja kõik maale ei koli

Öeldakse küll, et kus suitsu, seal tuld, kuid kinnisvaraekspertide hinnangul need müüdid paljuski paika ei pea. «See, et kui praegu kohe ummisjalu kortereid ostma ei torma, siis sügisel jääd päris ilma, ei ole kaugeltki nii,» märkis Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman. «Samas, kui tavapäraselt hakkab kriiside ajal elamispindade pakkumiste arv kasvama, siis seekord on vastupidi – uute korterite arv on märkimisväärselt vähenenud ja seetõttu ka hinnad tõusnud, kuid see trend jääb ajutiseks.»