Kevadised ilmad on jõudnud pärale ning nii mõnigi autoomanik vaatab oma tolmust ja porist halliks tõmbunud autot kriitilise pilguga ning seab sammud pesulasse, et see taas läikima lüüa. Eksperdid soovitavad autopesu läbi viia siiski regulaarsemalt kui korra hooaja jooksul, et tagada autokere ja värvi pikem eluiga.