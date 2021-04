GRAAFIK ⟩ Nutimänguasi: kas lapse parim sõber või hirmuäratav jälgimisseade?

Sarnaselt meie emade ja isadega on ka tänapäeva lastel lemmikmänguasjad, keda õhtul uinudes kaissu võtta. Erinevus on selles, et tänapäeva mänguasjades kasutatakse tehisintellekti, need on nutikad. Neist võivad saada lapse parimad sõbrad. Kuid juhul kui mänguasjad ei ole loodud vastutustundlikult, võivad neist kujuneda jälgimistööriistad, mis salvestavad lapse ja ka tema vanemate iga sõna ning liigutuse.