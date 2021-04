Mahepõllumajandusmaa mullu vähenes: peamine mure on nõudluse kasvatamine

Mahepõllumajandusettevõtted on aga aastatega järjest suuremaks kasvanud ning 2020. aastal oli keskmises mahepõllumajandusettevõttes juba ligikaudu 109 hektarit mahepõllumajandusmaad.

Mahepõllumajanduslikku taimekasvatust iseloomustab rohumaade suur osakaal, seejuures püsirohumaid on 93 896 hektarit ja lühiajalisi rohumaid 47 880 hektarit. Teravilja kasvatati kokku 53 150 hektaril ja suurima külvipinnaga kultuurid olid 27 253 hektariga kaer ning 10 831 hektariga nisu, tõi Muhhin välja.

Tõusuteel on lihaveiste, kanabroilerite ja mesilasperede kasvatamine

Järjepidevalt on kasvanud lihaveisekasvatus – liha tootmiseks kasvatatavate veiste ammlehmi oli 2020. aastal 1 protsendi võrra rohkem kui aasta varem. Samas piimalehmade osakaal mahepõllumajanduses on väike. 2020. aastal peeti mahedalt 1811 piimalehma, mida oli 1 protsendi võrra vähem kui aasta varem.

Mahepõllumajanduslikult peetavate lammaste ja kitsede arv on samuti languses. Võrreldes 2019. aastaga vähenes lammaste arv 13 protsenti ning kitsede arv 3 protsenti.

Seakasvatussektorit, sealhulgas maheseakasvatust, on tugevalt mõjutanud seakatku levik. Paljud tootjad on sigade pidamise lõpetanud ning 2020. aastal peeti mahepõllumajanduslikult ainult 732 siga.

Ka maheküülikute pidamine on languses – 2020. aastal oli peetavate küülikute arv 34 protsendi võrra väiksem kui aasta varem.

Mahelinnukasvatuses on suurim osakaal munakanakasvatusel, kuid järjest enam on populaarsust kogumas kanabroilerite kasvatus. Võrreldes 2019. aastaga suurenes kanabroilerite arv oluliselt, koguni 58 protsenti, samas kui munakanade arv suurenes vaid 6 protsenti.

Mullune mahemaa vähenemine polnud küll drastiline, kuid võrreldes varasemate aastatega, kus mahemaa on järjepidevalt suurenenud 7–8 protsendi võrra, on langus Muhhini sõnul siiski märkimisväärne.

Tõusuteel on ka mahemesindus. Kui 2019. aastal peeti Eestis mahedalt 2705 mesilasperet, siis 2020. aastal oli registreeritud mahemesilasperesid 6 protsenti rohkem ehk 2869 peret.

Peamine mure on mahetoodangu nõudluse kasvatamine

