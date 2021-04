Milline organisatsioon suudab muutustega kohaneda?

Need on resilientsed organisatsioonid, kes suudavad kiiresti kohaneda ning koguvad raskustes uusi oskusi, teadmisi ja kogemusi, mida edaspidi edukalt rakendada.

​Töös on vaja paindlikkust ning proaktiivsust, sest väga harva lähevad asjad täpselt nii nagu planeeritud.

Mis on resilientsuse eelduseks, sest käsu korras muutustega kohanemine tõenäoliselt erilisi tulemusi ei too? Muutused ja uued olukorrad tekitavad enamasti ebakindlust ja negatiivseid tundeid. Seda keerulisem on leida optimismi ning uusi sihte.

Kas ettevõte väärib päästmist?

Kui jah, siis pingutavad teie inimesed selle nimel, et raskustest üle saada. Kui ei, siis ei pinguta. Kuidas saavutada seda, et töötajate jaoks oleks ettevõte väärt päästmist?

1. Kõiki töötajaid väärtustav juhtimine ja kultuur organisatsioonis

Miks peaks inimene pingutama, kaasa mõtlema ning tegutsema, kui ta tunneb, et on organisatsioonis teisejärguline? Me ei tea, kelle ideed, teadmised või oskused kriisiolukorras hädavajalikuks osutuvad. Kui organisatsioonis on avatud suhted, kõikide ettepanekud on oodatud ning panust hinnatakse, siis on loodud hea pinnas selleks, et leida häid lahendusi raskuste ületamiseks. Toetav juhtimiskultuur on tööheaolu üks võtmetegureid.

2. Koostöö, mitte konkurents

Tuleks soodustada osakondade, meeskondade või muude organisatsiooni üksuste vahelist koostööd. Sageli aga toimub omavaheline varjatud või avalik konkurents ressursside üle. Selliselt pinnalt on keeruline rasketel aegadel inimesi mobiliseerida koostööks ja ühiseks pingutuseks. Eduks on vaja erinevaid teadmisi, vaatenurki ning loovust, seda aga oma kitsale valdkonnale kapseldudes on raske saavutada. Koostööharjumus peaks olemas olema juba enne kriisi.

3. Võimalused õppida ja areneda

Töötajad jaksavad otsida lahendusi, kui neil on selleks võimalusi. Kui organisatsioon on äärmuseni tõhustatud, siis tuleb arvestada, et resilientsus sellega kokku ei käi. Inimestel pole jaksu ega aega mõelda innovatiivsetele lahendustele või kliendi üllatamisele. Kui aga on loodud võimalused uusi oskusi õppida, ennast arendada, katsetada uusi ideid, siis on loodud hea pinnas ka muutustega toimetulemiseks.