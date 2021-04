Eesti ja Jaapani tudengite koostöö aitab kastist välja mõtlemist arendada

Projekti algataja Kunio Ikari tõi välja, et ehkki tema kooli tudengid on kodumaal pärjatud erinevate äriplaanide koostamise võistluste auhindadega, mõjus eestlaste teistsugune vaade neile rikastavalt.

«Ühisüritus andis suurepärase võimaluse koolitada ettevõtlusoskusi säästva tuleviku loomiseks. Tudengitel on keeruline saada piisavalt võimalusi rahvusvaheliste kogemuste arendamiseks. Loodan, et selle algatuse kaudu hakatakse tundma rohkem huvi ka Eesti ja Jaapaniga seotud äride vastu,» sõnas Ikari ning rõhutas, et Oita ülikooli laiem eesmärk on kasvada rahvusvaheliseks kogukonnaks ja aidata niiviisi kaasa üleilmse ettevõtluse arengule.