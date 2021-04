Reuters: eestlaste idufirma Wise teeb mais viie-kuue miljardilise börsidebüüdi

Selline tehing toetaks Londoni püüdlusi saada tehnoloogiaettevõtete keskuseks, sealsel börsil on tänavu oma aktsiad noteerinud juba Moonpig, Trustpilot ja Deliveroo. Deliveroo aktsiahind langes esimesel kauplemispäeval rekordilised 30 protsenti, tekitades kahtlusi, et see annab lähitulevikuks surmahoobi Londonile kui esmaemissioonide turule. Ent allikate sõnul ei mõjuta see Wise’i plaane.